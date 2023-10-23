Тайвань впервые за шесть лет проведет военные учения

Учения пройдут с целью усиления боеготовности. Маневры начнутся в понедельник, 23 октября, и продлятся неделю.

В учениях примут участие расположенная на севере 269-я и южная 99-я бригады. Их перебросят в уезд Цзяи на юго-западе острова.

Сын бывшего президента США Эрик Трамп считает, что новый вооруженный конфликт может произойти на Тайване. Каждое военное противостояние в мире он назвал «следствием слабости Соединенных Штатов», сообщает «Радиоточка НСН».

