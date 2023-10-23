Тайвань впервые за шесть лет проведет военные учения

Вооруженные силы Тайваня впервые за последние шесть лет проведут военные учения «Чанцин-17», пишет РИА Новости.

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Учения пройдут с целью усиления боеготовности. Маневры начнутся в понедельник, 23 октября, и продлятся неделю.

В учениях примут участие расположенная на севере 269-я и южная 99-я бригады. Их перебросят в уезд Цзяи на юго-западе острова.

Сын бывшего президента США Эрик Трамп считает, что новый вооруженный конфликт может произойти на Тайване. Каждое военное противостояние в мире он назвал «следствием слабости Соединенных Штатов», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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