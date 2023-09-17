Генерал Милли заявил о готовности США отразить атаку КНР на Тайвань

Пушков: бедственное состояние европейской безопасности стало следствием действий генсека НАТО Столтенберга и его предшественников СМИ: Канада выделит $24 млн на закупку ПВО для Украины Ниинистё: Западу важно найти способ сохранить отношения с РФ Росстат: за первые 7 месяцев 2023 года в РФ зарегистрировано почти 400 тысяч разводов, что может стать рекордом СМИ: неизвестную ранее работу Рафаэля обнаружили в частной коллекции за пределами Италии