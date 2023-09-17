Генерал Милли заявил о готовности США отразить атаку КНР на Тайвань

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон готов отразить возможную атаку Китая на Тайвань.

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Милли напомнил, что между США и Тайванем продолжают действовать соглашения о безопасности.

«В военном плане, я считаю, Китай сделает большую стратегическую ошибку, если попытается атаковать или захватить Тайвань», - сказал Милли в интервью CNN.

Министерство обороны Тайваня 30 августа отследило 32 самолета и пять кораблей Китая вблизи острова. Вооруженные силы островного государства развернули ракетные комплексы, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: www.jcs.mil
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