Генерал Милли заявил о готовности США отразить атаку КНР на Тайвань
Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что Вашингтон готов отразить возможную атаку Китая на Тайвань.
Милли напомнил, что между США и Тайванем продолжают действовать соглашения о безопасности.
«В военном плане, я считаю, Китай сделает большую стратегическую ошибку, если попытается атаковать или захватить Тайвань», - сказал Милли в интервью CNN.
Министерство обороны Тайваня 30 августа отследило 32 самолета и пять кораблей Китая вблизи острова. Вооруженные силы островного государства развернули ракетные комплексы, сообщает «Радиоточка НСН».
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