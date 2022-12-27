Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года
Тайвань решил продлить обязательную срочную военную службу с 4 месяцев до одного года на фоне учений армии Китая рядом с островом. Об этом сообщает Центральное информационное агентство со ссылкой на главу администрации Тайваня Цай Инвэнь.
Кроме того, Тайбэй планирует увеличить месячную зарплату призывников с 6,5 тысячи тайваньских долларов ($212) до 26,3 тысячи (около $855 долларов).
Отмечается, что нововведения начнут действовать с 1 января 2024 года и коснутся граждан, родившихся после 1 января 2005 года.
Ранее Народно-освободительная армия Китая провела военные учения возле Тайваня. В Пекине назвали маневры ответом на недавнюю эскалацию провокационных действий США по ситуации с островом. По данным Минобороны Тайваня, в период с 06:00 25 декабря до 6 часов 26 декабря было зафиксировано приближение к острову 71 самолета и семи кораблей НОАК.
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