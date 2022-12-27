Тайвань продлил обязательную срочную военную службу до года

Кроме того, Тайбэй планирует увеличить месячную зарплату призывников с 6,5 тысячи тайваньских долларов ($212) до 26,3 тысячи (около $855 долларов).

Отмечается, что нововведения начнут действовать с 1 января 2024 года и коснутся граждан, родившихся после 1 января 2005 года.

Ранее Народно-освободительная армия Китая провела военные учения возле Тайваня. В Пекине назвали маневры ответом на недавнюю эскалацию провокационных действий США по ситуации с островом. По данным Минобороны Тайваня, в период с 06:00 25 декабря до 6 часов 26 декабря было зафиксировано приближение к острову 71 самолета и семи кораблей НОАК.

