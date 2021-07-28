Тайвань объявил о старте вакцинации собственным препаратом от COVID-19

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в своём Twitter заявила, что намерена привиться разработанной на острове вакциной Medigen от COVID-19.

По её словам, препарат был признан «эффективным и безопасным», и власти одобрили его применение.

Вакцина, которая была разработана местной компанией Medigen Vaccine Biologics, прошла две фазы клинических испытаний и антитела у добровольцев вырабатывались в 95,5% случаев.

Массовое производство препарата было одобрено тайваньскими властями 19 июля, вакцинировать им разрешили людей старше 20 лет, которым необходимо будет ввести две дозы Medigen с интервалом в 28 дней.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли больше половины жителей Германии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ТайваньКоронавирусВакцинацияВакцина
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