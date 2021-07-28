Тайвань объявил о старте вакцинации собственным препаратом от COVID-19
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь в своём Twitter заявила, что намерена привиться разработанной на острове вакциной Medigen от COVID-19.
По её словам, препарат был признан «эффективным и безопасным», и власти одобрили его применение.
Вакцина, которая была разработана местной компанией Medigen Vaccine Biologics, прошла две фазы клинических испытаний и антитела у добровольцев вырабатывались в 95,5% случаев.
Массовое производство препарата было одобрено тайваньскими властями 19 июля, вакцинировать им разрешили людей старше 20 лет, которым необходимо будет ввести две дозы Medigen с интервалом в 28 дней.
Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли больше половины жителей Германии, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,2 млн+22 420 / сут.
Умерли
156 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
5,5 млн+20 579 / сут.
- Тайвань объявил о старте вакцинации собственным препаратом от COVID-19
- Зеленский ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
- Российская дзюдоистка Таймазова завоевала бронзовую медаль Олимпиады
- Япония на фоне Олимпиады обновила суточный максимум заражений COVID-19
- Шойгу прокомментировал вывод американских войск из Афганистана
- Женские вагоны в метро предложили запустить в России
- Женская сборная России по баскетболу 3х3 вышла в финал Олимпиады
- СМИ: состояние экс-президента Украины Кравчука ухудшилось
- Сергей Безруков заявил о намерении усыновить ребёнка
- Зюганов объявил об общероссийском пикете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru