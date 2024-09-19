Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане
На Тайване органы безопасности проводят расследование по делу о взрыве пейджеров в Ливане, сообщает РИА Новости.
Устройства могли принадлежать тайваньской Gold Apollo. Как заявил министр обороны острова Гу Лисюн, военное ведомство не имеет никакого отношения к этому делу.
Ранее Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл. Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru