Тайвань изучает дело о взрыве пейджеров в Ливане

Устройства могли принадлежать тайваньской Gold Apollo. Как заявил министр обороны острова Гу Лисюн, военное ведомство не имеет никакого отношения к этому делу.

Ранее Израиль предупредил США о планируемой военной операции в Ливане 17 сентября, однако подробности своих действий не раскрыл. Белый дом и Госдепартамент США официально заявили, что не имели никакого отношения к взрывам и не были осведомлены о них заранее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

