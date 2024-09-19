Взорвавшиеся в Ливане рации ICOM продают в России
Взорвавшиеся по всему Ливану рации ICOM японского производства нашли в продаже в России на интернет-сервисах для размещения объявлений, сообщает «Лента.ру».
На сайтах нашлось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 компании ICOM. Устройства этой модели обойдутся до 10 тысяч рублей.
Рации этой же модели взорвались в Ливане.
18 сентября в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru