Взорвавшиеся в Ливане рации ICOM продают в России

На сайтах нашлось несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 компании ICOM. Устройства этой модели обойдутся до 10 тысяч рублей.

Рации этой же модели взорвались в Ливане.

18 сентября в Ливане взрывная волна распространилась на другие электронные устройства. Взрывались рации, скутеры и автомобили с новейшей электроникой. Пострадали также ноутбуки и радиоприемники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

