Таиланд полностью закрывает въезд для иностранцев
25 марта 202015:25
Власти Таиланда с четверга, 26 марта, полностью закрывают въезд в королевство для иностранных граждан из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ограничительные меры будут действовать до 30 апреля этого года.
По состоянию на 25 марта в стране зафиксировано 934 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прирост составил 107 человек.
Ранее премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча ввел на территории королевства режим чрезвычайной ситуации, сообщает RT.
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