Тайфун Хайшен остановил в Японии производство и транспорт
Сильный тайфун Хайшен принес на территорию южной префектуры Японии — Окинаву— проливные дожди и сильный ветер, который превышает скорость 200 км/ч в эпицентре тайфуна.
О нескольких пострадавших сообщает агентство Kyodo.
По прогнозам метеорологов, к понедельнику тайфун, движущийся со скоростью 35 км/ч на север, доберется до Корейского полуострова.
Многие компании в зоне движения тайфуна решили объявили о временной приостановке работы.
Власти Японии призвали более 3 млн человек жителей на время переехать с «маршрута» надвигающейся стихии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru