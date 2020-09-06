Тайфун Хайшен остановил в Японии производство и транспорт

Сильный тайфун Хайшен принес на территорию южной префектуры Японии — Окинаву— проливные дожди и сильный ветер, который превышает скорость 200 км/ч в эпицентре тайфуна.

О нескольких пострадавших сообщает агентство Kyodo.

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По прогнозам метеорологов, к понедельнику тайфун, движущийся со скоростью 35 км/ч на север, доберется до Корейского полуострова.

Многие компании в зоне движения тайфуна решили объявили о временной приостановке работы.

Власти Японии призвали более 3 млн человек жителей на время переехать с «маршрута» надвигающейся стихии.

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