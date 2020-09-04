Из-за тайфуна «Майсак» пострадали 55 жителей Приморья

Один человек погиб под упавшим деревом и 55 человек пострадали из-за ураганного ветра в Приморском крае, поднявшегося из-за тайфуна «Майсак». Об этом сообщили в краевом Минздраве, передаёт телеканал «360».

У пострадавших в основном ушибы конечностей или инородные тела в переднем отделе глаза. Семь человек прооперировали, уточнила министр здравоохранения края Анастасия Худченко.

По данным транспортной прокуратуры, два человека погибли, когда волны выбросили на берег стоявший в бухте плавучий кран «Черноморец-34».

Тайфун пришёл в Приморье 3 августа, принеся ливневые дожди и ветер скоростью до 43 м/с. В Находке из-за ветра ввели режим ЧС. Перед приходом тайфуна экстренные службы попросили отдыхающих покинуть побережье: там ожидались семиметровые волны.

