Таджикистан направит 20 тысяч военных для охраны границы с Афганистаном

Отмечается, что Совбез рассмотрел вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах, а также меры по усилению охраны границы.

Кроме того, Рахмон уделил внимание предотвращению нарушений на границе Таджикистана, связанных с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.

Ранее Погранвойска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщили о переходе на территорию республики 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вынужденных отступить в ходе столкновений с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».

Между тем в Кремле отметили дестабилизацию обстановки в Афганистане после вывода войск США и их союзников. Однако Россия не планирует направлять военных в Афганистан, пишет «Свободная пресса».

