Таджикистан направит 20 тысяч военных для охраны границы с Афганистаном
Минобороны Таджикистана в связи с обострением ситуации в северных провинциях Афганистана направит 20 тысяч военных для усиления охраны на границе двух государств. Соответствующее поручение дал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе заседания Совета безопасности, передает пресс-служба главы государства.
Отмечается, что Совбез рассмотрел вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах, а также меры по усилению охраны границы.
Кроме того, Рахмон уделил внимание предотвращению нарушений на границе Таджикистана, связанных с транснациональной преступностью, терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков.
Ранее Погранвойска Госкомитета национальной безопасности Таджикистана сообщили о переходе на территорию республики 1 037 военнослужащих правительственных войск Афганистана, вынужденных отступить в ходе столкновений с боевиками запрещенного в РФ движения «Талибан».
Между тем в Кремле отметили дестабилизацию обстановки в Афганистане после вывода войск США и их союзников. Однако Россия не планирует направлять военных в Афганистан, пишет «Свободная пресса».
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