Таджикистан и Киргизия договорились прекратить огонь

Президенты Киргизии и Таджикистана договорились об отводе дополнительных сил от границ. Ранее руководители спецслужб Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов достигли договорённости о прекращении огня на границе. Такое сообщение распространила пресс-служба Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности Киргизии. Соглашение должно было вступить в силу с 13 часов по московскому времени.

Вооруженный конфликт на границе двух республик начался в среду, 14 сентября. Перестрелки отмечались в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии. По данным киргизской Погранслужбы, в пятницу утром Таджикистан начал обстрел пограничных нарядов Киргизии.

В дальнейшем поступили сообщения о серьёзных боестолкновениях в Баткенском и Лейлекском районах. Таджикские вооруженные силы пустили в дело танки, бронетранспортёры, боевые машины пехоты, миномёты и ракетные системы залпового огня. В ответ киргизские пограничники нанесли огневой удар по двум пограничным заставам Таджикистана.

