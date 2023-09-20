TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам

По его словам, Украина вносит неугодных американцев в список возмездия на сайте «Миротворец», который, как считает Брэдли, является неправительственной организацией, однако все равно связанной с киевской верхушкой.

«На сайте пестрят призывы к насильственной расправе не только над россиянами, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины», — говорится в публикации.

Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования, передает RT.

