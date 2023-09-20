TAC: власти Украины через сайт «Миротворец» открыто угрожают американцам
Украинские власти открыто угрожают американцам, которые не поддерживают финансовую помощь Киеву, написал обозреватель издания The American Conservative Девлин Брэдли.
По его словам, Украина вносит неугодных американцев в список возмездия на сайте «Миротворец», который, как считает Брэдли, является неправительственной организацией, однако все равно связанной с киевской верхушкой.
«На сайте пестрят призывы к насильственной расправе не только над россиянами, но и над всеми, кто, по их мнению, выступает против Украины», — говорится в публикации.
Ранее спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не намерен гарантировать Зеленскому новый раунд финансирования, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru