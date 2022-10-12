Чехия направит 61 млн евро на восстановление Украины
12 октября 202221:20
Власти Чехии приняли решение направить 1,5 млрд крон (около 61 млн евро) на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД страны Ян Липавский, передает ТАСС.
Средства будут направлены в период с 2023 по 2025 годы. Отмечается, что каждый год будет выделяться примерно 20,3 млн евро.
Липавский также отметили, что власти страны готовят шаги по привлечению чешского бизнеса к восстановлению Украины.
Военная операция РФ на территории Украины идет уже более семи месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+15 640 / сут.
Умерли
389 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 409 / сут.
- Чехия направит 61 млн евро на восстановление Украины
- Торговая сеть «Военторг» ограничила наценку на продукцию армейского назначения
- YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева
- В Киеве объявили воздушную тревогу
- Земфира и Пугачева обменялись комплиментами после концерта в Израиле
- Bloomberg: США рассматривают возможность полного запрета на российский алюминий
- Добровольцем для участия в военной операции можно стать на Госуслугах
- Школы одного из районов Курской области переведут на удаленку
- Группа «БИ-2» пообещала выпустить четыре альбома за полгода
- В Херсонской области совершили покушение на замглавы администрации Белозерки
12 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru