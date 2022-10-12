Чехия направит 61 млн евро на восстановление Украины

Власти Чехии приняли решение направить 1,5 млрд крон (около 61 млн евро) на восстановление Украины. Об этом сообщил глава МИД страны Ян Липавский, передает ТАСС.

Средства будут направлены в период с 2023 по 2025 годы. Отмечается, что каждый год будет выделяться примерно 20,3 млн евро.

Липавский также отметили, что власти страны готовят шаги по привлечению чешского бизнеса к восстановлению Украины.

Военная операция РФ на территории Украины идет уже более семи месяцев.

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Фото: www.mzv.cz
ТЕГИ:УкраинаЧехия
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