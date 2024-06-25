Сына президента США отстранили от юридической практики
Апелляционный суд столичного округа Колумбия принял решение отстранить Хантера Байдена от юридической практики. Об этом сообщает ТАСС.
Решение было принято в связи с вердиктом присяжных в суде штат Делавэр, где сына президента США признали виновным по трём пунктам обвинения.
В частности, Хантер Байден не имел права на приобретение пистолета, так как употреблял наркотики. Однако он соврал в опроснике и всё равно купил оружие в октябре 2018 года, при этом он владел им, продолжая употреблять запрещённые вещества.
«Ответчик незамедлительно отстраняется от юридической практики в округе Колумбия», - говорится в постановлении суда.
Ранее Хантер Байден в рамках сделки с прокуратурой США признал себя виновным по обвинению в налоговых преступлениях, сообщает «Свободная пресса».
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