СМИ: Смена места инаугурации Трампа застала организаторов врасплох

Известно, что в связи с переносом места мероприятия рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп должен принять присягу, начали быстро собирать новую трибуну. При этом тысячи граждан, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, чтобы посетить мероприятие, вынуждены были изменить свои планы.

До этого Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия. По прогнозам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов, а в вечерние часы — до минус 12, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль отказался ехать на инаугурацию Трампа.

