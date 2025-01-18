СМИ: Смена места инаугурации Трампа застала организаторов врасплох

Из-за переноса места инаугурации вновь избранного президента США Дональда Трампа в связи с погодными условиями тысячи людей были застигнуты врасплох. Об этом сообщает издание «The Washington Post».

По данным источника, неразбериха коснулась в том числе госслужащих, которые участвовали в организации мероприятия, и представителей правоохранительных органов. Отмечается, что об изменениях они якобы узнали из СМИ.

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Известно, что в связи с переносом места мероприятия рабочие внутри ротонды Капитолия, где Трамп должен принять присягу, начали быстро собирать новую трибуну. При этом тысячи граждан, которые купили билеты на самолет и забронировали отели в Вашингтоне, чтобы посетить мероприятие, вынуждены были изменить свои планы.

До этого Дональд Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия. По прогнозам, 20 января в Вашингтоне ожидается примерно от минус двух до минус семи градусов, а в вечерние часы — до минус 12, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее RT сообщил, что лидер правой Австрийской партии свободы Герберт Кикль отказался ехать на инаугурацию Трампа.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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