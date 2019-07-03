Сын Трампа предложил Nike делать советские кроссовки

«Nike приняла решение прекратить распространение Air Max 1 Quick Strike, исходя из опасений, что это может непреднамеренно оскорбить и отвлечь от национального патриотического праздника», — цитирует спецкор НСН официальное сообщение компании, поступившее телеканалу Fox News.

Решение производителя кроссовок вызвало неоднозначную реакцию. Так, например, сенатор от штата Техас Тед Круз назвал его непатриотичным, обвинив компанию в том, что она хочет продавать продукцию людям, ненавидящим американский флаг.

«Теперь они решили, что их обувь представляет собой едкое презрение в отношении американского флага. Поскольку они больше не хотят моих денег, я больше не буду их покупать», — цитирует спецкор НСН сообщение сенатора в Twitter.

В свою очередь, сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Nike заменить отозванную модель на то, что, по его мнению, больше совпадает с идеологией компании.

«Если Флаг “Бетси Росс”, флаг Американской революции, слишком оскорбительный, чтобы Nike мог отметить 4 июля, может быть, Nike должен сделать это с такой моделью... Кажется, это в большей степени соответствует их взглядам», — цитирует спецкор НСН сообщение Трампа-младшего в Twitter.