Сын Трампа предложил Nike делать советские кроссовки
Дональд Трамп-младший прокомментировал разгоревшийся в США скандал вокруг кроссовок в честь Дня независимости. Подробнее в материале НСН.
Дональд Трамп-младший прокомментировал скандал с прекращением продажи кроссовок Nike, выпущенных к Дню независимости США 4 июля. Сын президента страны предложил компании заменить отозванную модель кроссовками с советским оформлением.
Ранее крупнейший в мире производитель спортивных товаров Nike Inc снял с продажи модель кроссовок Air Max 1 Quick Strike, на которых был изображен первый американский флаг под названием «Бетси Росс». На флаге изображены 13 полос и 13 звезд, собранных в круг. Ряд правых группировок называют этот флаг своим символом, а некоторые видят в нем напоминание об эпохе рабства.
«Nike приняла решение прекратить распространение Air Max 1 Quick Strike, исходя из опасений, что это может непреднамеренно оскорбить и отвлечь от национального патриотического праздника», — цитирует спецкор НСН официальное сообщение компании, поступившее телеканалу Fox News.
Решение производителя кроссовок вызвало неоднозначную реакцию. Так, например, сенатор от штата Техас Тед Круз назвал его непатриотичным, обвинив компанию в том, что она хочет продавать продукцию людям, ненавидящим американский флаг.
«Теперь они решили, что их обувь представляет собой едкое презрение в отношении американского флага. Поскольку они больше не хотят моих денег, я больше не буду их покупать», — цитирует спецкор НСН сообщение сенатора в Twitter.
В свою очередь, сын президента США Дональд Трамп-младший предложил Nike заменить отозванную модель на то, что, по его мнению, больше совпадает с идеологией компании.
«Если Флаг “Бетси Росс”, флаг Американской революции, слишком оскорбительный, чтобы Nike мог отметить 4 июля, может быть, Nike должен сделать это с такой моделью... Кажется, это в большей степени соответствует их взглядам», — цитирует спецкор НСН сообщение Трампа-младшего в Twitter.
If the Betsy Ross Flag, the flag of the American Revolution, is too offensive for Nike to commemorate The 4th of July maybe Nike should go with this... seems to be more in line with their views. pic.twitter.com/prAyOwTOau— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 3, 2019
К твиту сын президента прикрепил фотографию кроссовок в красно-желтой цветовой гамме. На боковой стороне кроссовка можно увидеть серп и молот, но вместо первого изображена фирменная галочка Nike.
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