СМИ: В правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядовитым порошком
Бельгийская полиция нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым бруцином. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные прокуратуры страны.
«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — отмечается в материале.
Издание указывает, что опасную находку обнаружили во Дворце правосудия, где работает министр юстиции, а также в здании службы госбезопасности Бельгии.
По данным правоохранителей, состояние здоровья всех контактировавших с письмами нормальное. Имя отправителя посланий с ядом пока не установлено.
Ранее конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах. В ведомстве отмечали, что угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru