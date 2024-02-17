СМИ: В правительственных учреждениях Бельгии нашли письма с ядовитым порошком

Бельгийская полиция нашла в правительственных зданиях Брюсселя письма с ядовитым бруцином. Об этом пишет Politico со ссылкой на данные прокуратуры страны.

«Полиция нашла в нескольких правительственных учреждениях Брюсселя письма, содержащие ядовитый белый порошок — бруцин», — отмечается в материале.

Издание указывает, что опасную находку обнаружили во Дворце правосудия, где работает министр юстиции, а также в здании службы госбезопасности Бельгии.

По данным правоохранителей, состояние здоровья всех контактировавших с письмами нормальное. Имя отправителя посланий с ядом пока не установлено.

Ранее конверт с неизвестным порошком прислали в посольство России в Афинах. В ведомстве отмечали, что угрозы жизни и безопасности сотрудников нет.

