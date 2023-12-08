Сын Дональда Трампа заявил о поражении Украины

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший считает, что Украина уже потерпела поражение. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

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Сын Трампа отметил, что поражение Украины уже состоялось, однако США продолжают держать ее на «аппаратах искусственного жизнеобеспечения».

Он призвал администрацию США отказаться от дальнейшего спонсирования Украины.

Представитель Белого дома Джон Кирби ранее признал, что США не могут дать гарантии относительно дальнейших поставок оружия Украине. Американская администрация не смогла найти компромисс с Конгрессом о выделении дополнительных $60 миллиардов на поддержку Киева, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: страница Дональда Трампа-младшего в телеграме
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