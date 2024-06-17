Сын Байдена запросил повторный суд по делу о нарушении правил оборота оружия
Сын президента США Хантер Байден запросил отмену обвинительного приговора по делу о нарушении правил оборота оружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ в базе судебных материалов.
По данным агентства, вскоре документ был удален оттуда.
Сторона защиты доказывает, что окружной суд, который ранее признал его виновным по всем трем пунктам обвинения, не обладал полномочиями при формировании жюри присяжных.
Присяжные ранее признали Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он соврал по поводу наркотической зависимости во время покупки пистолета. Суд должен определить меру пресечения сыну президента США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru