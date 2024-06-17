Сын Байдена запросил повторный суд по делу о нарушении правил оборота оружия

Сторона защиты доказывает, что окружной суд, который ранее признал его виновным по всем трем пунктам обвинения, не обладал полномочиями при формировании жюри присяжных.

Присяжные ранее признали Хантера Байдена виновным в том, что в 2018 году он соврал по поводу наркотической зависимости во время покупки пистолета. Суд должен определить меру пресечения сыну президента США, передает «Радиоточка НСН».

