Сын Байдена пообещал отказаться от алкоголя ради переизбрания отца

Задачу не злоупотреблять алкоголем Хантер назвал критически важной в предвыборный период. Сын президента выразил уверенность, что его трезвый образ жизни поможет отцу переизбраться.

Хантер признался, что считает отказавшихся от алкоголя людей своим источником вдохновения.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего зависимого - я не знаю», - сказал он в интервью порталу Axios.

Министерство юстиции США в феврале сообщило об обнаружении в телефоне Хантера фотографий, доказывающих употребление наркотиков. Отмечается, что снимки могли быть сделаны в 2018 году, передает «Радиоточка НСН».

