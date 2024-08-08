Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена
Сын главы США Хантер Байден получал миллионы долларов от бизнесмена из Румынии с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда Джо Байден являлся вице-президентом, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы прокуратуры.
Хантер получал от иностранных фирм и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. Он работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находился под уголовным преследованием в своей стране.
Ранее бизнесмен Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru