Сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена

Хантер получал от иностранных фирм и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта и юриста. Он работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, который находился под уголовным преследованием в своей стране.

Ранее бизнесмен Илон Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

