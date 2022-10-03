Сыгравшую рабыню Изауру Луселию Сантус не избрали в бразильский парламент
Актриса Луселия Сантос, которую многие российские телезрители знают как исполнительницу главной роли в сериале «Рабыня Изаура», заявила, что не смогла избраться в нижнюю палату бразильского парламента.
Сантос избиралась в депутаты от штата Рио-де-Жанейро. В своей предвыборной кампании она делала упор на защиту окружающей среды и региона Амазонии, а также коренных народов Бразилии.
«Мы не победили на выборах, но наша борьба продолжается», - написала она в своих соцсетях.
Ранее музыкант, сооснователь рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов не был избран депутатом городской думы города Асбеста (Свердловская область), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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