Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа

«Мы рассматриваем его», - ответил американский лидер на вопрос представителей СМИ о запросе Канберры завершить преследование.

Ранее Лондонский суд постановил, что Джулиан Ассанж может продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом правительству США дали три недели для предоставления гарантий того, что права основателя WikiLeaks в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

