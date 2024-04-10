Байден заявил, что рассматривает просьбу закрыть дело против Ассанжа
Просьба Австралии закрыть дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа рассматривается. Об этом журналистам заявил президент США Джо Байден.
«Мы рассматриваем его», - ответил американский лидер на вопрос представителей СМИ о запросе Канберры завершить преследование.
Ранее Лондонский суд постановил, что Джулиан Ассанж может продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом правительству США дали три недели для предоставления гарантий того, что права основателя WikiLeaks в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru