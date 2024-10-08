Сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась в семь раз

По данным издания, на 1 июля 2024 года общая сумма активов составляла €97,2 млн вместо €660 млн, о которых палата представителей сообщила в январе. €660 млн касаются почти всех активов, которые были заморожены после начала конфликта вокруг Украины.

Высвобождение средств происходит путем предоставления льгот по невыплаченным платежам и отказа от санкций владельцев.

Ранее стало известно, что Дания выделит Украине $628 млн, полученных за счет замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

