Сумма замороженных в Нидерландах активов РФ сократилась в семь раз
В Нидерландах сократилась сумма замороженных частных активов России, сообщает De Telegraaf.
По данным издания, на 1 июля 2024 года общая сумма активов составляла €97,2 млн вместо €660 млн, о которых палата представителей сообщила в январе. €660 млн касаются почти всех активов, которые были заморожены после начала конфликта вокруг Украины.
Высвобождение средств происходит путем предоставления льгот по невыплаченным платежам и отказа от санкций владельцев.
Ранее стало известно, что Дания выделит Украине $628 млн, полученных за счет замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru