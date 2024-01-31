Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового монарха Малайзии

Султана избрали новым королем в октябре прошлого года, срок его полномочий начинается с 31 января 2024-го, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Церемония принятия присяги прошла в королевском дворце в Куала-Лумпуре. На мероприятии присутствовал Совет наследственных правителей Малайзии в полном составе. Присягу приняли султан Ибрагим как новый монарх и наследственный правитель штата Перак султан Назрин Шах как вице-король.

Новый король сменил на троне султана Абдуллу Риятуддина Аль-Мустафу и стал 17-м монархом Малайзии.

