Султан Ибрагим принял присягу в качестве нового монарха Малайзии

Наследственный правитель малайзийского штата Джохор султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар принял присягу в качестве короля Малайзии. Об этом пишет газета The Star, ссылаясь на королевский дворец.

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Султана избрали новым королем в октябре прошлого года, срок его полномочий начинается с 31 января 2024-го, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Церемония принятия присяги прошла в королевском дворце в Куала-Лумпуре. На мероприятии присутствовал Совет наследственных правителей Малайзии в полном составе. Присягу приняли султан Ибрагим как новый монарх и наследственный правитель штата Перак султан Назрин Шах как вице-король.

Новый король сменил на троне султана Абдуллу Риятуддина Аль-Мустафу и стал 17-м монархом Малайзии.

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ФОТО: РИА Новости
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