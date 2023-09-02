Малайзия и Россия частично перешли на расчеты в юанях и дирхамах

«Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов», — цитирует Джамила РИА Новости.

Советник не уточнил объемы валютных операций, заявив, что многие организации не раскрывают эти данные. В то же время Джамил сообщил, что юань используется в двусторонней торговле с Россией чаще.

