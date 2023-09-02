Малайзия и Россия частично перешли на расчеты в юанях и дирхамах

Ряд компаний Малайзии в торговле с контрагентами из России частично перешли на расчеты в юанях и дирхамах. Об этом заявил торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил.

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«Некоторые малайзийские компании используют в торговых операциях с Россией китайские юани и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов», — цитирует Джамила РИА Новости.

Советник не уточнил объемы валютных операций, заявив, что многие организации не раскрывают эти данные. В то же время Джамил сообщил, что юань используется в двусторонней торговле с Россией чаще.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ВалютаРоссияМалайзия

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