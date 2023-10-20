Судья по делу Трампа пригрозил заключить его под стражу
Судья по делу экс-президента США Дональда Трампа о мошенничестве Артур Энгорон пригрозил политику тюремным заключением, сообщил телеканал NBC News.
Недовольство судьи вызвало то, что Трамп отказался удалить пост в социальных сетях, в котором он критически высказался о клерке судьи. Высказывания политика судья назвал «неправдивыми и пренебрежительными».
В 2022 году против Трампа подали иск на $250 миллионов. Политика заподозрили в предоставлении ложных сведений для получения кредитов.
В рамках четырех уголовных дел политику предъявлено 91 обвинение. В общей сложности ему грозит около 700 лет тюрьмы.
Трамп ранее заявил, что не боится лишиться свободы. Он выразил уверенность, что преследование организовал президент США Джо Байден, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru