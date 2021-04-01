Судно Ever Given останется в Суэцком канале для изучения причин блокировки

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в эфире телеканала al-Hayah заявил, что контейнеровоз Ever Given остается в самой широкой точке Суэцкого канала для проведения расследования. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рабиа, экспертам необходимо выяснить причины блокировки канала, для этого судно переведено в Большое Горькое озеро. Озеро является самым широким местом канала, оно находится севернее той точки, где судно село на мель.



Главный редактор информационно-аналитического журнала «Арктические ведомости» Александр Игнатьев объяснил телеграм-каналу "Радиоточка НСН", почему Северный морской путь еще долго не станет альтернативой Суэцкому каналу.