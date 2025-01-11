Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер Eventin
Три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфовавший в Балтийском море. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на морскую аварийно-спасательную службу.
По данным агентства, к танкеру сначала прибыл буксир Bremen Fighter, позже подошли суда VB Luca и VB Bremen. Они помогают удерживать Eventin на месте. С помощью вертолета на танкер высадили команду экспертов с фонарями и радиостанциями: предварительно, на судне отключилось электричество. Кроме того, в районе, где остается танкер, зафиксировали шторм и волны до 2,5 метра.
Ранее стало известно, что 274-метровый танкер Eventin под флагом Панамы потерял управление, предположительно, из-за отказа двигателя. Судно направлялось из российского Усть-Луга в египетский Порт-Саид с 99 тысячами тонн нефти. На борту находятся 24 члена экипажа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер Eventin
- В работе TikTok в России произошел сбой
- В Гренландии заявили о нежелании населения быть американцами или датчанами
- Депутат Бессараб рассказала о возможной доиндексации пенсий
- Байден выступит с прощальным обращением к нации 15 января
- Над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА
- В Болгарии захотели забрать часть территории Украины
- Белый дом: Байден и Зеленский провели телефонный разговор
- Хинштейн: В Курской области с августа пропали почти 1,2 тысячи жителей
- Владелице пекарни в Перми предъявлено обвинение в массовом отравлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru