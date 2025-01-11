Суда ФРГ взяли на буксир потерявший управление танкер Eventin

Три немецких судна взяли на буксир танкер Eventin, потерявший управление и дрейфовавший в Балтийском море. Об этом сообщает DPA, ссылаясь на морскую аварийно-спасательную службу.

По данным агентства, к танкеру сначала прибыл буксир Bremen Fighter, позже подошли суда VB Luca и VB Bremen. Они помогают удерживать Eventin на месте. С помощью вертолета на танкер высадили команду экспертов с фонарями и радиостанциями: предварительно, на судне отключилось электричество. Кроме того, в районе, где остается танкер, зафиксировали шторм и волны до 2,5 метра.

Ранее стало известно, что 274-метровый танкер Eventin под флагом Панамы потерял управление, предположительно, из-за отказа двигателя. Судно направлялось из российского Усть-Луга в египетский Порт-Саид с 99 тысячами тонн нефти. На борту находятся 24 члена экипажа.

