Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа заявили, что прекращают представлять интересы политика в расследованиях против него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление юристов.

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«Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия», - говорится в заявлении адвокатов Джима Трасти и Джона Роули.

Прокуратура США накануне уведомила Трампа об уголовном расследовании против него. Оно связано с хранением секретных документов у политика.

Трамп 9 июня сообщил, что его вызвали в суд. Заседание назначено 13 июня. Политик заявил, что не ожидал, что такое может произойти с бывшим президентом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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