Адвокаты Трампа отказались защищать его в суде

«Для нас было честью защищать его в течение последнего года, и мы знаем, что он будет оправдан в ходе своей борьбы против пристрастного применения в качестве оружия американской системы правосудия», - говорится в заявлении адвокатов Джима Трасти и Джона Роули.

Прокуратура США накануне уведомила Трампа об уголовном расследовании против него. Оно связано с хранением секретных документов у политика.

Трамп 9 июня сообщил, что его вызвали в суд. Заседание назначено 13 июня. Политик заявил, что не ожидал, что такое может произойти с бывшим президентом, передает «Радиоточка НСН».

