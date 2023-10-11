Суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей по иску Дерипаски
Суд взыскал с российского бизнесмена Олега Тинькова 20 млн рублей по иску миллиардера Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Дерипаски Алексея Мельникова.
По словам юриста, суд признал несоответствующей действительности и обязал удалить информацию, распространенную Тиньковым, и взыскал с бизнесмена 20 млн рублей в качестве материальных убытков и компенсации морального вреда.
Напомним, Дерипаска подал к Тинькову иск о защите чести и достоинства. Миллиардер требовал выплаты компенсации морального вреда в размере 2 млрд рублей. Иск был спровоцирован постом Тинькова в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
Ранее Дерипаска заявил, что санкции — это инструмент позапрошлого века, который неэффективен в наше время. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru