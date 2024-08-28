Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова

По информации издания, Дуров встречался с президентом Эммануэлем Макроном несколько раз перед тем, как получить французское гражданство в 2021 году. Ему был выдан паспорт как «почетному иностранцу», который «способствует влиянию Франции».

Хотя официально выдачей гражданства занимается МИД Франции, на практике процесс часто начинается благодаря усилиям различных чиновников, включая министров или президента, которые могут использовать эту возможность для своих целей, передает «Радиоточка НСН».