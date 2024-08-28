Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова
Французский МИД выразил недовольство по поводу процедуры получения гражданства основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщает Le Monde.
Ведомство считает, что были нарушены условия для выдачи паспорта «выдающемуся гражданину».
По информации издания, Дуров встречался с президентом Эммануэлем Макроном несколько раз перед тем, как получить французское гражданство в 2021 году. Ему был выдан паспорт как «почетному иностранцу», который «способствует влиянию Франции».
Хотя официально выдачей гражданства занимается МИД Франции, на практике процесс часто начинается благодаря усилиям различных чиновников, включая министров или президента, которые могут использовать эту возможность для своих целей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд во Франции вынес решение о надзоре над основателем Telegram Павлом Дуровым
- Le Monde узнала о претензиях МИД Франции к гражданству Дурова
- Сыну Кадырова вручили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»
- В Астрахани провели проверку клуба, где устроили «голые танцы»
- «Вскрылось обстоятельство»: Добровинский раскрыл подробности развода Алсу и Абрамова
- В Курской области задержали диверсантов, планировавших взрыв на нефтехранилище
- На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16
- «VK Видео» догоняет по популярности видеохостинг YouTube в России
- СМИ: ЕС проверяет данные о занижении Telegram числа пользователей
- На «НАШЕм Радио» назвали среднюю зарплату диджея в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru