Суд в США запретил программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам

Речь идёт о программе «Сохраним семьи вместе», согласно которой состоящие в браке с гражданами США нелегалы после 10 лет жизни в стране могли претендовать на иммунитет от депортации и получение грин-карты, а ещё через три года - на американский паспорт.

«Суд согласился с иском десятка штатов и постановил, что объявленная в июне 2024 года программа нарушает иммиграционный закон», - говорится в сообщении.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует запретить приезжающим в страну на сезонные работы мигрантам привозить свои семьи, сообщает RT.

