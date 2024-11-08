Суд в США запретил программу Байдена по предоставлению гражданства нелегалам
Суд в США запретил программу действующего президента Джо Байдена, предусматривающую ускоренное предоставление гражданства нелегалам. Об этом сообщает CBS News.
Речь идёт о программе «Сохраним семьи вместе», согласно которой состоящие в браке с гражданами США нелегалы после 10 лет жизни в стране могли претендовать на иммунитет от депортации и получение грин-карты, а ещё через три года - на американский паспорт.
«Суд согласился с иском десятка штатов и постановил, что объявленная в июне 2024 года программа нарушает иммиграционный закон», - говорится в сообщении.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что следует запретить приезжающим в страну на сезонные работы мигрантам привозить свои семьи, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru