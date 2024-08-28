Суд в США отменил слушания по иску Google к «Царьграду»

Федеральный суд Северного округа Калифорнии отменил назначенное на 28 августа заседание по искам американской кампании Google к АНО «ТВ-Новости», «Царьград медиа» и Фонду православного телевидения.

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В постановлении говорится, что сторонам следует до 3 сентября согласовать «доступную дату слушаний для ходатайств о предварительном запрете и постановлений суда о предоставлении обоснований».

«Стороны должны подать соглашение, касающееся любого продления временных запретительных приказов, и график слушаний к 3 сентября», - отмечается в документе.

Ранее Google обратилась в суд Калифорнии с исками к российским АНО «ТВ-Новости», «Царьграду» и Фонду православного телевидения, требуя отменить решение российских инстанций о разблокировке YouTube-каналов и штрафе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СМИСШАСудИскGoogle

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