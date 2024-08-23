Суд в Москве оштрафовал Google за контент об алкоголе и табаке
23 августа 202415:01
Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в совершении административного правонарушения. Об этом сообщает РИА Новости.
Речь идёт об отказе компании удалить запрещённый контент, в котором содержалась информация о распитии алкогольных напитков и курении табачных изделий.
По решению суда, Google был выписан штраф в размере 3,5 млн рублей.
Ранее Таганский суд столицы оштрафовал IT-гиганта на четыре млн рублей за отказ удалить фейки о Вооружённых силах РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru