Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении гражданства

Федеральный суд в Сиэтле временно заблокировал указ президента США Дональда Трампа, касающийся ограничения гражданства по праву рождения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Судья Джон Кугенур, рассматривавший дело, отметил, что за более чем 40 лет работы не сталкивался с вопросом, столь очевидным с юридической точки зрения.

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Он удовлетворил исковые требования нескольких штатов, включая Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризону, и назвал инициативу Трампа грубым нарушением Конституции.

Истцы утверждали, что указ противоречит 14-й поправке, принятой в 1868 году. Документ, подписанный Трампом, предусматривал отказ в автоматическом гражданстве детям, если их родители находились в стране по временным визам или пребывали на территории США без законных оснований, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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