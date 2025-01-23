Суд в Сиэтле приостановил указ Трампа об ограничении гражданства

Он удовлетворил исковые требования нескольких штатов, включая Вашингтон, Иллинойс, Орегон и Аризону, и назвал инициативу Трампа грубым нарушением Конституции.

Истцы утверждали, что указ противоречит 14-й поправке, принятой в 1868 году. Документ, подписанный Трампом, предусматривал отказ в автоматическом гражданстве детям, если их родители находились в стране по временным визам или пребывали на территории США без законных оснований, передает «Радиоточка НСН».

