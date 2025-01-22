Указ Трампа об ограничении выдачи гражданства оспорили 22 штата США

Более 20 штатов США оспорили указ президента страны Дональда Трампа об ограничении предоставления американского гражданства по праву рождения. Об этом пишет Reuters.

Ранее Трамп подписал документ, запрещающий федеральным агентствам выдавать документы, которые обычно предоставляют американским гражданам, мера коснется детей, родившихся через 30 дней после введения запрета. Ограничение гражданства затронет малышей, родители которых находятся в США с документами на временное проживание, с туристической или рабочей визой либо незаконно, пишет 360.ru.

Документ оспорили 22 штата, в том числе демократические Калифорния, Коннектикут, Делавэр, Гавайи, Мэриленд, округ Колумбия. По мнению истцов, запрет нарушает американскую конституцию.

Аналогичные иски ранее подали Американский союз защиты гражданских свобод, State Democracy Defenders Fund, Фонд правовой защиты и образования Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения, Азиатский юридический совет от имени поддерживающих иммигрантов организаций.

