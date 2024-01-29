Суд в Риме приговорил обвиняемого в шпионаже в пользу РФ к 29 годам

Военный трибунал Рима приговорил к 29 годам лишения свободы военнослужащего Вальтера Биота, который обвиняется в шпионаже в пользу России, передает агентство ANSA.

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В общей сложности Биот пробудет за решеткой 29 лет и два месяца. При этом изначально суд первой инстанции приговорил военного к 30 годам лишения свободы.

Бывшего служащего Генштаба Вооруженных сил Италии задержали 30 марта 2021 года вместе с представителем посольства РФ.

Ранее суд приговорил жителя Сахалинской области к 15 годам заключения. Его признали виновным в государственной измене и подготовке диверсии на объекте топливно-энергетической системы, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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