Бывшего помощника Трампа приговорили к тюремному сроку

Суд в Вашингтоне признал бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Питера Наварро виновным в неуважении к Конгрессу, пишет The Washington Post.

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Наварро приговорили к четырем месяцам тюремного заключения с выплатой штрафа в размере $9,5 тысячи. Прокурор просил назначить ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.

Ранее экс-чиновник Белого дома отказался отвечать на вопросы конгрессменов в рамках расследования о штурме Капитолия. В администрации Трампа Наварро занимал должность главы Национального совета по торговле.

В декабре 2023 года экс-адвокат Трампа Рудольф Джулиани подал заявление о банкротстве, напоминает «Радиоточка НСН».

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