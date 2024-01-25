Бывшего помощника Трампа приговорили к тюремному сроку
Суд в Вашингтоне признал бывшего советника экс-президента США Дональда Трампа Питера Наварро виновным в неуважении к Конгрессу, пишет The Washington Post.
Наварро приговорили к четырем месяцам тюремного заключения с выплатой штрафа в размере $9,5 тысячи. Прокурор просил назначить ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы.
Ранее экс-чиновник Белого дома отказался отвечать на вопросы конгрессменов в рамках расследования о штурме Капитолия. В администрации Трампа Наварро занимал должность главы Национального совета по торговле.
В декабре 2023 года экс-адвокат Трампа Рудольф Джулиани подал заявление о банкротстве, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru