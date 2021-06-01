Суд в Москве заочно арестовал россиянку после нападения на посольство РФ на Украине

По данным следствия, 6 марта 2016 года Ирина Белачеу участвовала в антироссийской акции возле здания российской дипмиссии. Женщина и другие участники напали на посольство, забросали его камнями и прочими предметами, разбили окна, нарушив работу диппредставительства и причинив крупный материальный ущерб.

Белачеу объявлена в международный розыск.

28 мая временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило был вызван в МИД РФ, где получил ноту протеста из-за продолжающихся провокаций у российского посольства в Киеве.

