Суд в Москве заочно арестовал россиянку после нападения на посольство РФ на Украине

Басманный суд в Москве заочно арестовал россиянку, которая обвиняется в нападении (ч. 2 ст. 360 УК РФ) на посольство России на Украине. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Россия направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией в Киеве

По данным следствия, 6 марта 2016 года Ирина Белачеу участвовала в антироссийской акции возле здания российской дипмиссии. Женщина и другие участники напали на посольство, забросали его камнями и прочими предметами, разбили окна, нарушив работу диппредставительства и причинив крупный материальный ущерб.

Белачеу объявлена в международный розыск.

28 мая временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило был вызван в МИД РФ, где получил ноту протеста из-за продолжающихся провокаций у российского посольства в Киеве.

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ФОТО: Пресс-служба МВД Украины
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