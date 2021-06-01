Суд в Москве заочно арестовал россиянку после нападения на посольство РФ на Украине
Басманный суд в Москве заочно арестовал россиянку, которая обвиняется в нападении (ч. 2 ст. 360 УК РФ) на посольство России на Украине. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.
По данным следствия, 6 марта 2016 года Ирина Белачеу участвовала в антироссийской акции возле здания российской дипмиссии. Женщина и другие участники напали на посольство, забросали его камнями и прочими предметами, разбили окна, нарушив работу диппредставительства и причинив крупный материальный ущерб.
Белачеу объявлена в международный розыск.
28 мая временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило был вызван в МИД РФ, где получил ноту протеста из-за продолжающихся провокаций у российского посольства в Киеве.
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