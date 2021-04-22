Россия направила в МИД Украины ноту в связи с антироссийской акцией в Киеве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в МИД Украины была направлена нота протеста с требованием тщательного расследования антироссийской акции у посольства РФ в Киеве, сообщает ТАСС.
По её словам, украинские экстремисты устроили у стен российского посольства «очередную русофобскую вылазку», в связи с чем МИД РФ потребовал «привлечь к ответственности участников и организаторов этой провокации».
«Естественно, в МИД Украины была направлена нота протеста от посольства России с требованием к украинской стороне неукоснительно соблюдать обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - добавила Захарова.
Речь идёт об акции, которая прошла вечером 20 апреля у здания российского посольства в Киева. В преддверии послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, участники мероприятия призывали местные власти «выдворить из Украины российских шпионов».
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