СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова
1 февраля 202401:43
Экс-глава Севастополя, бывший заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на британскую газету Times.
Он обвиняется в нарушении санационного режима. Овсянникова арестовали в его доме. Это произошло на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».
В феврале 2023 года Европейский союз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru