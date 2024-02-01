СМИ: в Лондоне арестовали экс-губернатора Севастополя Овсянникова

Экс-глава Севастополя, бывший заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников задержан в Лондоне, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на британскую газету Times.

Он обвиняется в нарушении санационного режима. Овсянникова арестовали в его доме. Это произошло на прошлой неделе. Ему предъявили обвинение в «нарушении санкций и отмывании денег».

В феврале 2023 года Европейский союз исключил Овсянникова из санкционных списков в связи с соответствующим решением суда ЕС за октябрь 2022 года.

