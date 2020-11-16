Суд в Киеве отменил заочный арест Януковича

Адвокат бывшего президента Виталий Сердюк назвал заочный арест подзащитного «политически мотивированным решением».



Между тем, на Украине вступил в силу приговор Януковичу по делу о госизмене. Бывшего главу государства заочно осудили на 13 лет. Глава группы прокуроров Руслан Кравченко намерен потребовать от России выдачи Януковича.



В прошлом году адвокат Виталий Сердюк заявил, что бывший президент готовится вернуться на родину. По словам юриста, защита сейчас занимается тем, чтобы экс-президент Украины после своего возвращения на родину не оказался в тюрьме. По его словам, Янукович поставил задачу добиваться через украинские суды привлечения к ответственности виновных «в сдаче Крыма» и в совершении госпереворота 2013-2014 годов.

