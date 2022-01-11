Суд в Казахстане арестовал авторитета Армана Дикого
Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана отправил в СИЗО подозреваемого в организации массовых беспорядков криминального авторитета Армана Джумагельдиева («Дикий Арман»), сообщает Sputnik Казахстан.
По информации агентства, Джумагельдиев с сообщниками был задержан 7 января во время полицейской спецоперации в Алма-Ате. Стражи порядка изъяли у них полуавтоматические пистолеты с патронами, а также холодное оружие и бронированный автомобиль.
Ранее телеканал «Хабар 24» сообщил, что в Алма-Ате и области за участие в массовых беспорядках правоохранители задержали 675 человек.
В Казахстане 2022 год начался с акций протеста, которые переросли в массовые беспорядки из-за повышения цен на сжиженный газ в два раза. Все это привело к гибели сотни людей, по данным источников в МВД и МЧС Республики Казахстан за все время массовых беспорядков в стране погибло 164 человека.
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