Суд в Индии сравнил нехватку кислорода в больницах с геноцидом

Высокий суд Аллахабада в Индии посчитал, что нехватка медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям пациентов от коронавируса, является преступлением местных властей и сравнима с геноцидом. Об этом сообщает канал NDTV.

Индия получила первую партию российской вакцины «Спутник V»

Коллегия высокого суда начала разбирательства из-за смертельных исходов в случаях заражения COVID-19, которые связаны с дефицитом поставок медицинского кислорода в больницы. «Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?», — возмутились судьи.

В Индии каждый день фиксируют более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики испытывают нехватку кислорода и медикаментов, пишет ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГеноцидКоронавирусСудИндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры