Суд в Индии сравнил нехватку кислорода в больницах с геноцидом

Коллегия высокого суда начала разбирательства из-за смертельных исходов в случаях заражения COVID-19, которые связаны с дефицитом поставок медицинского кислорода в больницы. «Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?», — возмутились судьи.

В Индии каждый день фиксируют более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики испытывают нехватку кислорода и медикаментов, пишет ФАН.

