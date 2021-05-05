Суд в Индии сравнил нехватку кислорода в больницах с геноцидом
Высокий суд Аллахабада в Индии посчитал, что нехватка медицинского кислорода в больницах, которая привела к многочисленным смертям пациентов от коронавируса, является преступлением местных властей и сравнима с геноцидом. Об этом сообщает канал NDTV.
Коллегия высокого суда начала разбирательства из-за смертельных исходов в случаях заражения COVID-19, которые связаны с дефицитом поставок медицинского кислорода в больницы. «Как мы можем позволить нашим людям умереть таким образом, когда наука продвинулась настолько, что в наши дни производят трансплантации сердца и операции на мозге?», — возмутились судьи.
В Индии каждый день фиксируют более 300 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Медики испытывают нехватку кислорода и медикаментов, пишет ФАН.
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