Захарова назвала приговор Младичу лицемерным
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что процесс над бывшим командующим боснийских сербов генералом Ратко Младичем «сопровождался пренебрежением его базовыми правами как обвиняемого», сообщает пресс-служба дипведомства.
По её словам, нарушались права подсудимого на здоровье и адекватную медицинскую помощь, а ходатайства о временном освобождении для лечения отклонялись.
Захарова отметила, что на фоне оправдания «гаагским правосудием» других участников конфликта, обвинительный приговор Младичу является предвзятым и лицемерным.
Она добавила, что решение апелляционной палаты Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов вновь продемонстрировало предвзятость международных механизмов привлечения к ответственности виновных в преступлениях в период гражданской войны в бывшей Югославии.
Ранее апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила, что Младич не виновен в геноциде, сообщает RT. При этом бывшему командующему армией сербов Боснии и Герцеговины также подтвердили пожизненный приговор.
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