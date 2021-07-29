Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-владельцам ЮКОСа

Согласно данным голландского фонда, арбитраж указал, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей экс-материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах. В связи с этим в Генпрокуратуру РФ был направлен запрос.

В феврале прошлого года апелляционный суд Гааги признал Россию виновной по делу бывших акционеров ЮКОСа и обязал ее выплатить 50 млрд долларов, передает Ura.ru. В Кремле заявили о намерении оспорить это решение. Оно было обжаловано в мае текущего года.

