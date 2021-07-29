Суд в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долларов экс-владельцам ЮКОСа
Арбитражный суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов по делу экс-акционеров ЮКОСа, главным основателем которой был российский предприниматель Михаил Ходорковский. Соответствующее решение было вынесено 23 июля, говорится в сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами ЮКОСа, передает РБК.
Согласно данным голландского фонда, арбитраж указал, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей экс-материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах. В связи с этим в Генпрокуратуру РФ был направлен запрос.
В феврале прошлого года апелляционный суд Гааги признал Россию виновной по делу бывших акционеров ЮКОСа и обязал ее выплатить 50 млрд долларов, передает Ura.ru. В Кремле заявили о намерении оспорить это решение. Оно было обжаловано в мае текущего года.
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