Суд в Бразилии пригрозил заблокировать Telegram

Федеральный Верховный суд Бразилии пригрозил заблокировать мессенджер Telegram, сообщает портал G1.

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Причиной стала критика в адрес законопроекта о фейковых новостей. Соответствующая публикация накануне появилась в официальном канале Telegram в Бразилии.

Суд потребовал удалить сообщение. В случае неисполнения требования мессенджер могут заблокировать на 72 часа.

За каждый час просрочки Telegram будет платить штраф в размере 500 тысяч реалов (около $100 тысяч).

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко назвал нереальной идею блокировки отдельных Telegram-каналов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:БразилияМессенджерыTelegram

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