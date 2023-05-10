Суд в Бразилии пригрозил заблокировать Telegram
Федеральный Верховный суд Бразилии пригрозил заблокировать мессенджер Telegram, сообщает портал G1.
Причиной стала критика в адрес законопроекта о фейковых новостей. Соответствующая публикация накануне появилась в официальном канале Telegram в Бразилии.
Суд потребовал удалить сообщение. В случае неисполнения требования мессенджер могут заблокировать на 72 часа.
За каждый час просрочки Telegram будет платить штраф в размере 500 тысяч реалов (около $100 тысяч).
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко назвал нереальной идею блокировки отдельных Telegram-каналов, передает «Радиоточка НСН».
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