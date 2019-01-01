Суд в Армении арестовал экс-президента Кочаряна
Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.
При этом весь внесенный залог будет возвращен. У защиты Кочаряна есть возможность обжаловать решение суда в течение 15 дней.
В мае нынешнего года бывшего политика освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.
Как напоминает RT, Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Ранее армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН выразил уверенность, что вследствие различных юридических коллизий, посадить в тюрьму Кочаряна будет непросто.
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