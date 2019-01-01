Суд в Армении арестовал экс-президента Кочаряна

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.

При этом весь внесенный залог будет возвращен. У защиты Кочаряна есть возможность обжаловать решение суда в течение 15 дней.

В мае нынешнего года бывшего политика освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.