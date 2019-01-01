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Суд в Армении арестовал экс-президента Кочаряна

25 июня15:34

Апелляционный суд Армении отменил решение об освобождении из-под стражи экс-президента страны Роберта Кочаряна и арестовал его.

При этом весь внесенный залог будет возвращен. У защиты Кочаряна есть возможность обжаловать решение суда в течение 15 дней.

В мае нынешнего года бывшего политика освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.

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Как напоминает RT, Кочарян был президентом Армении с 1998 по 2008 год. Ему были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Ранее армянский политический обозреватель Айк Халатян в эфире НСН выразил уверенность, что вследствие различных юридических коллизий, посадить в тюрьму Кочаряна будет непросто.

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ФОТО: © РИА Новости / Сергей Гунеев
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