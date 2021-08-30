Суд Швейцарии не выдал РФ арестованного разработчика системы мониторинга СМИ для Кремля

Швейцария отказала Российской Федерации в экстрадиции предпринимателя Владислава Клюшина, задержанного по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральное управление юстиции федеративной республики. Указывается, что вердикт уже не может быть опротестован.

Клюшин выступает учредителем компании «М13», специализирующейся на информационных технологиях в области медиамониторинга. Согласно информации на сайте компании, IT-решения «М13» используют администрация президента РФ, кабинет министров, федеральные ведомства, а также общественные организации.

Кремль использует с 2016 года главную разработку «М13» — систему мониторинга средств массовой информации «Катюша».

Гражданин РФ был 21 марта арестован в Швейцарии по запросу Вашингтона по обвинению в финансовых махинациях, ему грозит выдача Соединенным Штатам Амеркики. Суть обвинения заключается в том, что Клюшин торговал на бирже на основе инсайдерской информации с привлечением нескольких сообщников на десятки миллионов долларов.

